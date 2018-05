Jocca ritirato da tutti i supermercati: tracce di metallo nel formaggio

Mercoledì 2 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:11 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

dal: pezzi di metallo nei fiocchi di formaggio.Un cartello sta mettendo in allerta i consumatori del formaggio. "Ritiro precauzionale per allerta sanitaria con scadenza 16 maggio e 27 giugno", si legge sui cartelli affissi nei supermercati e alimentari. Il motivo lo spiega l'azienza produttrice: "L'azienda Mondalez ha diffuso un richiamo precauzionale delle confezioni dei fiocchi di formaggio fresco magro Jocca per la possibile presenza di corpi estranei metallici. Tutti i lotti con scadenza 27/06/2018 sono stati ritirati dal mercato. Questi i diversi formati del prodotto.2×150 g – EAN 80015900024072×175 g – EAN 7622210613455175 g – EAN 7622210138088Senza lattosio 150 g – EAN 7622210614827“Ecco le catene di supermercati in cui è stato diffuso il richiamo:Bennet,Esselunga,Gros Cidac,Auchan,Crai,Decò,Sigma,Simply,UnicoopTirreno,Basko,Cadoro,Coop,Sogegross,Carrefour.L'azienda raccomanda a tutti i consumatori che avessero acquistato il prodotto con le caratteristiche indicate non devono consumarlo, ma possono contattare il numero verde 800 055200