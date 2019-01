Appello di una mamma disperata per la figlia minorenne scomparsa da alcuni giorni e con ogni probabilità a Venezia. La signora Natascha Grumser, di Bolzano, lancia un appello per essere aiutata a ritrovare la figlia Jessica, 15 anni, che è scomparsa da alcuni giorni senza più dare notizia di sè. «Sono disperata», spiega la mamma, «mia figlia è scomparsa da 7giorni insieme a dei ragazzi e non ho più due notizie». Quello che lascia interdetta la mamma è che la figlia non avrebbe dato segni di insofferenza o nervosismo nei giorni precedenti la scomparsa.



«Nulla«, conferma, «niente di niente, normale come sempre, a parte gli umori tipici dell’età adolescenziale». Chi la vede è pregato di chiamare immediatamente carabinieri o polizia chiamando i numeri di emergenza 112 o 113. «Jessica ha 15 anni, ma semra più grande. Ha un brillantino sulla guancia e un percing alla narice destra». Secondo le ultime notizie raccolte dalla mamma la ragazza sarebbe a Venezia, forse con un gruppo di amici, ospitata da un ragazzo chiamato Kevin che abita nei pressi della stazione. Nessuno sa, però, se quella di Venezia o Mestre. «Per favore», conclude l’appello, «non esitate a chiamare il 112 o il 113, le forze dell’ordine sono già al corrente della situazione. Meglio un controllo in più che in meno».

