Jessica muore a 18 anni, schianto con l'auto contro la colonnina del gas: ipotesi suicidio

Una ragazza di 18 anni,, è morta in un terribile incidente stradale questa sera dopo le 19 a, in via Spercenigo in Veneto. Laguidata dalla giovane neopatentata è finita fuori strada schiantandosi contro una colonnina del gas della, dopo la perdita di controllo del mezzo: la ragazza è morta nell'impatto.Era residente a San Biagio, ma originaria del Portogruarese.