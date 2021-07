Schianto in auto: fisioterapista di 29 anni muore sul colpo, grave il fidanzato Foto

Incidente mortale all'una e trenta della notte di domenica 4 luglio a Doberdò del Lago (Gorizia): vittima una donna di 29 anni, Jessica "Jey" Alongi, di Faedis, in provincia di Udine. L'auto della giovane è uscita di strada lungo la Ss 55, la 29enne ha riportato gravi ferite ed è stata portata in ospedale a Monfalcone ma non è sopravvissuta. A bordo con lei c'era il fidanzato rimasto ferito grave e sotto choc, ma che non sarebbe in pericolo di vita.

Domenica 4 Luglio 2021

