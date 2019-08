Venditore abusivo mette ko un vigile

JESOLO (VENEZIA) - Appena ha visto la pattuglia ha perso il controllo e si è scagliato contro uno degli agenti colpendolo con dei pugni in pieno volto. Ancora un'aggressione nei confronti degli agenti della Polizia locale di Jesolo da parte di un venditore abusivo. È accaduto attorno alle 9 di ieri, lungo via Levantina, poco prima di uno degli accessi al mare. Qui gli uomini coordinati dal comandante Claudio Vanin stavano attendendo l'arrivo di un gruppo di venditori abusivi senegalesi, vale a dire l'ultima banda che nonostante i tanti controlli continua a recarsi sulla spiaggia per cercare di vendere i propri articoli contraffatti ai turisti. Si tratta di un gruppo particolarmente violento che in passato ha creato diversi problemi alla Polizia locale. Anche con aggressioni ad agenti donna o allo stesso comandante Claudio Vanin. Per questo gli agenti in genere preferiscono bloccare il gruppo prima dell'arrivo sulla spiaggia, anche per evitare il coinvolgimento dei turisti sull'arenile.

