Pestaggio selvaggio nella movida, gruppo di stranieri dell'Est Europa picchia tre ventenni

Jesolo violenta: nella località famosa per la movida sul litorale veneziano dell'Alto Adriatico ennesima aggressione l'altra notte in via Orlanda, quando tre ventenni, due trevigiani e una padovana, dipendenti di una pizzeria, sono stati attaccati senza motivo da un gruppo di coetanei, probabilmente giovani dell'est Europa. Uno di loro, di Montebelluna, è finito in Pronto soccorso dove gli sono stati dati 10 giorni di prognosi.

E' accaduto verso l'1 e mezzo del mattino, quando i tre giovani, un ragazzo di Montebelluna e uno di Conegliano, e la loro amica di Padova, stavano rientrando dopo aver finito di lavorare in pizzeria. In via Orlanda sono stati avvicinati da un gruppo di ragazzi, «probabilmente dell'est ma parlavano bene italiano - racconta il ventenne di Conegliano - hanno inziato a importunarci. Noi li abbiamo ignorati, ma questi hanno iniziato a segurci e a menarci. Poi hanno cominciato a pestare il mio amico, e propro per divertimento, senza alcun motivo».

Ultimo aggiornamento: Domenica 31 Luglio 2022, 22:16

