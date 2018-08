Corpo galleggia a pochi metri dalla riva, turista morto mentre fa il bagno

JESOLO - Alle ore 10.30 di stamattina 22 agosto circa una signora ha visto una persona galleggiare in acqua, sul dorso, nei pressi del pontile, vicino alla toretta 2, verso il Faro di Jesolo nel veneziano. L'uomo era a pancia in sù. Toccato da un bagnante, questo si è accorto che era probabilmente deceduto. Dato l'allarme, il corpo è stato subito recuperato dai bagnini della Jesolo Turismo, che gli hanno praticato il massaggio cardiaco e applicato il defibrillatore; è giunta anche l'ambulanza del 118, ma per l'uomo non c'era più nulla da fare.



Si tratta di un turista della Repubblica Ceca di 82 anni, probabilmente colpito da improvviso malore mentre faceva il bagno. La salma è stata ricomposta nella cella mortuaria dell'ospedale cittadino, messa a disposizione della famiglia.

