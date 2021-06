Incidente all'alba: auto finisce contro un albero, due giovani gravissimi Foto

Incidente all'alba oggi, domenica 27 giugno 2021, a Jesolo, in via Roma destra: un'auto è finita contro un albero, due giovani sono rimasti gravemente feriti. I pompieri, arrivati dal locale distaccamento, hanno estratto uno dei due giovani rimasto incastrato nella Peugeot 206, mentre l’altro era già assistito dal personale sanitario del Suem. I due feriti sono stati stabilizzati e trasferiti in ambulanza in ospedale. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 7, con la rimozione dell’auto da parte del soccorso stradale.

Ultimo aggiornamento: Domenica 27 Giugno 2021, 16:16

