Ciclista investito a terra: autista Atvo blocca ferita sanguinante a mani nude

JESOLO - Auto travolge una bicicletta a Jesolo: il ciclista cade e si ferisce al braccio, inizia a sanguinare copiosamente ma in suo soccorso arriva un autista 28enne di Atvo che blocca a mani nude la ferita e gli salva la vita. Il giovane uomo aveva appreso le nozioni di primo intervento e soccorso durante i corsi per il personale del trasporto pubblico. Il fatto è accaduto intorno all'una di giovedì 27 giugno, in via Equilio, di fronte il terminal dei bus del trasporto pubblico. Il ferito è un 50enne jesolano, del posto anche il conducente della Volvo V40 che lo ha investito. Sul posto la polizia locale. Giovedì 27 Giugno 2019, 16:00

