In lacrime per Serenella, un’imprenditrice solare che si è spenta a 56 anni

Si è dovuta arrendere Serenella Lampa, 56 anni originaria di Filottrano ma residente a Jesi, titolare dell’impresa “Pulizie Serena” di via Garibaldi. Serenella dietro quel sorriso solare e allegro nascondeva la paura di una malattia feroce che l’aveva aggredita e non le ha lasciato scampo. Si è spenta nella sua abitazione domenica, circondata dall’amore del figlio Michele, del marito Paolo Corradetti, delle sorelle Clara e Donatella, dei fratelli Giuseppe e Claudio.La notizia della sua prematura scomparsa getta tante persone nel dolore, era una donna molto conosciuta anche per la sua attività che aveva aperto nel marzo del 2010 ed era apprezzata per la simpatia e il carattere solare e sorridente. Attivissima anche sui social, seguiva con attenzione i fatti della sua città e con garbo diceva sempre la sua sui gruppi di condivisione delle notizie e di attualità. «Le persone che si amano non si perdono mai, si allontanano solo da noi, a chi rimane resta il compito di tenere vivo il loro ricordo», così la famiglia in questo drammatico momento vuole dare l’ultimo saluto a Serenella, con la promessa di serbarne l’immagine splendente nel cuore. La camera ardente è stata allestita alla Casa funeraria di Santarelli a Monsano, è possibile porgere l’ultimo saluto anche oggi dalle ore 8 alle 20. I funerali saranno celebrati domani alle 10 nella chiesa di San Giuseppe, poi l’ultimo viaggio del feretro verso il cimitero di Jesi per la tumulazione. I familiari hanno disposto una raccolta fondi nel ricordo di Serenella da devolvere all’Istituto oncologico marchigiano Iom di Jesi e Vallesina.