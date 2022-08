Jesi, «Palpeggia le ragazze e fugge»: allarme maniaco sulla pista ciclabile

L'allarme corre sui social e una denuncia è arrivata anche ai carabinieri di Jesi: «Attenzione al maniaco di via Spina, palpeggia le ragazze sulla pista ciclabile e fugge». E non si tratterebbe di una caso isolato.

L'ultimo episodio si sarebbe verificato lunedì sulla pista ciclabile che dal centro commerciale si snoda verso Moie, dove una ragazza sarebbe stata palpeggiata, in maniera piuttosto energica, da un ragazzo descritto come "giovane, col cappellino, occhiali ed in bicicletta". "Un appello a tutte le ragazze - si legge sui social - che vanno a camminare/correre sulla pista ciclabile di Via Spina! State attente, c'è un uomo giovane, che va in bici, con occhiali e cappellino che si diverte a "sculacciare" le ragazze che incontra scappando poi via. L'episodio e la descrizione sono già stati riferiti alle Forza Dell'ordine. Ma nel mentre...occhio ragazze!" . Un altro episodio analogo sarebbe stato denunciato un mese fa, sempre nella zona molto frequentata dagli appassionati di jogging.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 31 Agosto 2022, 23:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA