Donna travolta da un camion in manovra Muore dopo quattro ore e mezza di agonia

Domenica 17 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:13 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

JESI - Attraversa la strada e viene investita da un camion che effettua manovra in retromarcia, anziana si spegne in ospedale dopo quattro ore e mezzo di agonia. L’investimento è avvenuto ieri pomeriggio verso le 14,30 in via Nicola Di Mastro Antonio, traversa del quartiere residenziale che collega via Aldo Moro a viale Verdi, non lontano dall’ospedale Carlo Urbani.La vittima, Anna De Curtis, 84 anni jesina, nubile, una vita nell’insegnamento del diritto alla Ragioneria di Jesi, è stata investita mentre camminava lungo via Di Mastro Antonio da un autocarro di una ditta di giardinaggio che stava effettuando dei lavori in una delle villette del quartiere. Sembra che il conducente nell’effettuare manovra in retromarcia per uscire dalla proprietà privata, non si sia accorto della poveretta e l’abbia investita e trascinata per alcuni metri sull’asfalto. E’ stato un attimo, drammatico anche per lo stesso conducente del mezzo che appena s’è accorto dell’incidente ha fatto scattare l’allarme al 118, sotto choc e disperato.Sul posto sono intervenuti a sirene spiegate l’automedica del 118 e i sanitari della Croce verde, che hanno soccorso la poveretta, ancora cosciente nonostante le fratture e le ferite riportate. La donna è stata trasportata con un codice rosso al pronto soccorso per i primi accertamenti. Nell’incidente ha riportato un trauma cranico e facciale, politraumi su tutto il corpo e una frattura molto grave alla gamba sinistra. Date le sue condizioni, giudicate dai medici critiche, è stata ricoverata nel reparto di Rianimazione.I medici si erano riservati la prognosi, ma nel corso delle ore le sue condizioni sono precipitate a causa della vastità e gravità dei politraumi interni riportati nell’incidente. Alle 19,04 i medici hanno accertato il decesso. Sul luogo dell’incidente, sono anche intervenuti gli agenti della Polizia locale che hanno condotto i rilievi di legge e dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.