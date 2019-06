Città in lacrime per "Bubba": ​l'angelo dei bambini ucciso dalla malattia a 47 anni

Adesso Gabriele andrà a fare l’animatore agli angeli. Si consolano un po’ così i tanti ragazzi del Centro Sportivo Italiano (Csi) che da ieri piangono Gabriele Pieralisi, soprannominato “Bubba”, jesino, animatore e organizzatore di tornei, sconfitto dalla malattia a 47 anni. Un punto di riferimento Bubba, per colleghi e amici, per gli altri educatori e per tante persone. Si è spento ieri, al culmine di un lungo e difficile calvario. Ma ha combattuto con grande coraggio Bubba, con forza e dignità, col sorriso di chi non si arrende e anzi, consola gli altri e li incita ad andare avanti. La notizia della sua scomparsa è rimbalzata in città con un’eco fortissima.



In tutta la parrocchia di San Francesco d’Assisi, al circolo ricreativo annesso, queste sono ore di dolore. La camera ardente è stata allestita alla Casa del commiato di Santarelli, in via Marche a Monsano. L’ultimo abbraccio domani, con i funerali alle 16 nella chiesa di San Francesco d’Assisi, poi la tumulazione nel cimitero di Chiaravalle. Venerdì 21 Giugno 2019, 03:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA