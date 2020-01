Chi l'ha visto ha avuto paura e ha temuto il peggio. I vigili del fuoco sono intervenuti questo pomeriggio alle ore 15:45 circa a Jesi sulla Sp 362 al Km 2,5 per un incendio di un camion che stava procedendo in discesa in direzione Jesi. Sul posto si sono recate due squadre con due autobotti a supporto, che hanno spento l'incendio limitando i danni alla motrice. Lunedì 20 Gennaio 2020, 21:07

