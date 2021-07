Ripara una finestra di casa e vola dal secondo piano: morto sul colpo

Tragico incidente domestico questa mattina in via Pio La Torre, traversa di via Paradiso, dove un uomo è precipitato dal secondo piano di un'abitazione. È morto sul colpo, inutili i soccorsi da parte del 118, intervenuto sul posto con l'equipaggio dell'eliambulanza e la Croce Verde di Jesi.

L'incidente si è verificato attorno alle 12,30. Sul posto anche i carabinieri che stanno eseguendo accertamenti: da una prima ricostruzione, sembra che l'uomo, di circa 50 anni, stesse riparando una finestra quando ha perso l'equilibrio, precipitando nel vuoto.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Luglio 2021, 20:55

