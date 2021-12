Jenny, le immagini dei funerali a Storie Italiane: lo striscione commovente

Storie Italiane mostra le immagini dei funerali di Jenny (Giovanna) Cantarero. Gli applausi della comunità hanno accolto il feretro della 27enne uccisa venerdì scorso davanti agli occhi di una collega a colpi di arma da fuoco a Lineri, frazione di Misterbianco (Catania) di fronte al panificio-pasticceria nel quale aveva finito il suo turno di lavoro. Il presunto assassino si è tolto la vita.

Jenny uccisa, Sebastiano sospettato dell'omidicio si è sparato. L'ultimo post: «Rispetto per le donne»

Jenny Cantarero, il killer ha sparato 4 colpi prima di ucciderla. La famiglia: «Non sapevamo di lei e Sebastiano»

Jenny, oggi i funerali

Commuove lo striscione affisso davanti alla chiesa dove si sono svolte le esequie. «La tua bellezza brilla in cielo», si legge. La vicenda ha colpito emotivamente tutta la città e in molti vorrebbero aiutare la bambina rimasta orfana. La storia di Jenny ha riaperto il dibattito sui femminicidi e la sottocultura che in alcune realtà del Paese è ancora presente.

Jenny, l'omicidio

Il presunto omicida, che lavorava in un centro scommesse dell'hinterland etneo, aveva avuto una relazione burrascosa con la ragazza. Non ha lasciato alcun biglietto per spiegare i motivi del suo gesto.

