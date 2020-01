«Jennifer Lopez, vieni a vivere a Cagliari!»: l'invito del sindaco Truzzu fa impazzire il web

Il sindaco di Cagliari scrive a Jennifer Lopez: vieni a vivere da noi

L’ attrice a Vanity Fair “cerco un luogo in Italia dove vivere tranquillamente”https://t.co/rudjX1xrdn #Cagliari — Comune di Cagliari (@Comune_Cagliari) 15 gennaio 2020

Mercoledì 15 Gennaio 2020, 20:58

«Cara, ho letto una tua intervista su Vanity Fair nella quale dici di essere alla ricerca di una piccola città italiana dove vivere con tempi rilassati, mangiare cose buone, godersi il ritmo lento delle giornate, a contatto con la natura e in un clima decisamente propizio. Ho io la soluzione che fa per te, la città perfetta che cerchi:!»Quello che sembrerebbe il messaggio di un fan qualsiasi nella speranza di incontrare la sua beniamina, in realtà è un invito ufficiale deldi Cagliari Paolo Truzzu, con il quale ha scatenato l'ilarità dei cittadini del capoluogo sardo sui social.«Cagliari non è proprio piccola ma ti invito a venire a vivere qui, troverai tutto ciò che ti serve», prosegue il primo cittadino cagliaritano nella sua lettera a Jennifer Lopez . «La possibilità di riprendere gli spazi della propria vita, camminare per le vie del centro senza improbabili scocciatori, a contattato con gente discreta e attenta a non oltrepassare la privacy altrui, proprio come siamo noie cagliaritani». Truzzu (Fratelli d'Italia) prosegue la sua missiva decantando l'efficienza e ladella città che amministra dallo scorso giugno e di tutta l'isola.«C’è sempre un aeroporto efficiente che permette di spostarsi tranquillamente ovunque, e luoghi dove, invece, nascondersi, riposarsi, dedicarsi a se stessi evitando i ritmi frenetici delle grandi città. Potrai frequentare splendide spiagge, apprezzare, vivere la straordinaria nidificazione deirosa, gustare una splendida cucina e scoprire la storia e la cultura di una terra che è stata la culla di una antica civiltà e di una città capitale del Regno».Il sindaco ricorda poi che «quest’annosarà ricca di eventi di ogni tipo. Siamo qui... noi ti aspettiamo e siamo pronti ad ospitarti». Gli utenti dei social si sono scatenati creando una miriade di meme, parodie e ironiche richieste al primo cittadino, tipo chi chiede per par condicio di invitare anche Brad Pitt , di mandare via Maran e mettere J.Lo ad allenare il Cagliari Calcio , e chi invita direttamente Jennifer a casa propria. Ma, ironia a parte, come risponderà a questo invito ufficiale la celebre cantante newyorkese? Ancora non è dato sapere e tutto può accadere.