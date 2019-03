Jenni Cerea e la sua battaglia per la vita: «Ho una malattia rara, aiutatemi: posso curarmi solo in America»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

è una ragazza bergamasca con una storia difficile e un grande coraggio. Da 13 anni vive la sua vita a letto tra atroci dolori, a causa di una. Ma non molla. Le terapie mediche di cui ha bisogno sono molto costose e si trovano solo in. Ora Jenny ha bisogno di aiuto.LEGGI ANCHE Paola, nata senza una gamba per una malattia rara: «Ero la bambina con la gamba di legno» Questa è la storia di Jenni, raccontata da lei stessa. «Mi chiamo Jenni Cerea, sono una ragazza di Curno (Bergamo) con una difficile storia medica. Il mio calvario è iniziato nell’ottobre 2005 e da quel momento vivo la sofferenza della malattia in un letto, tra dolori e disturbi forti ed invalidanti. La mia diagnosi è un insieme di patologie rare cerebrospinali».Jenni soffre di «mal di testa costante, vertigini costanti, parestesie a tutto il corpo e insensibilità in varie parti, dolore al torace alla schiena, problemi cardiocircolatori come la tachicardia che aumenta in posizione seduta, crisi della pressione, difficoltà di coordinazione, difficoltà di movimento a volte di deglutizione e respirazione, nausea e mancanza di equilibrio».Negli ultimi 5 anni Jenni ha sostenuto negli Stati Uniti d'America 5 interventi chirurgici: lì si trovano i luminari a livello mondiale sulla sua patologia. Per il proseguo del suo percorso medico e per sperare di finirlo e avere dei risultati mancano ancora 500.000 euro circa e tre interventi. Le iniziative di raccolta fondi per Jenni sono reperibili allink:https://www.gofundme.com/xtwtnj-jenni-cerea-fammi-ritornare-let-me-return&rcid=r01-1549378709,72-b7df73ff2e6046c0&pc=ot_co_campmgmt_wE al sito: https://www.giornopergiornonlus.it/«Sono una persona orgogliosa e mi è costato grande sforzo il solo pensare di espormi così tanto - conclude Genni nel sito https://www.giornopergiornonlus.it/ a lei dedicato - ma questo sito internet oltre a raccontare la mia storia, che può essere di aiuto ad altre persone malate come me, nasce per trovare aiuti economici per sostenermi nel mio cammino medico in America».«Vi garantisco che è difficile umiliarsi per chiedere un aiuto di questo tipo, ma non voglio arrendermi e voglio fare tutto il possibile per cercare di migliorare e riavere una vita!».