Jeff Joy catturata ed estradata in Italia: chi è la super latitante inserita nella lista dei 100 criminali più pericolosi

È stata estradata in Italia dalla Nigeria Jeff Joy, tra le latitanti più ricercati dal nostro Paese: la donna risulta inserita, con ruoli di rilievo, in un'associazione criminale transnazionale dedita alla tratta di esseri umani. Su di lei pendeva un ordine di esecuzione per l'espiazione della pena residua di 13 anni di reclusione emesso dalla Procura generale della Corte d'Appello di Ancona.

I reati

Reclutava donne di nazionalità nigeriana da avviare alla prostituzione ed era ricercata in Italia per i reati di associazione a delinquere, riduzione in schiavitù, tratta di persone e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. La procedura di consegna, con la collaborazione di Interpol, è terminata nel pomeriggio di martedì 7 marzo con l'arrivo nello scalo romano di Ciampino e il trasferimento della donna nel carcere di Rebibbia femminile.

I 100 latitanti più pericolosi

La donna è una delle poche donne inserite nell'elenco dei 100 latitanti pericolosi, redatto dal Gruppo Integrato Interforze per la Ricerca dei Latitanti della Direzione Centrale della Polizia Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, come esponente di spicco della mafia nigeriana, cosiddetta black mafia, che per la sua pericolosità e la rete internazionale su cui opera è considerata una delle organizzazioni criminali emergenti più potenti al mondo, tanto da essere oggetto di un monitoraggio capillare in ogni Paese da parte del Segretariato Generale Interpol.

