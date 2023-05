Jeep in acqua a Portofino: ma come è possibile? Il video è virale

di Redazione web

Un bella giornata di sole e temperature gradevoli invitano ad un tuffo in acqua oppure ad un giro in barca. O perché no, in jeep, ma pur sempre in acqua. E' quello che hanno visto alcuni testimoni sulla riviera ligure, a Portofino, dove una jeep di colore bianco solcava le acque cristalline mentre un uomo era seduto sul tetto del veicolo e salutava chi lo guardava con una certa sorpresa.

Anfibio a Portofino

E se qualcuno pensava che fossero stravaganti turisti, si è sbagliato, perché erano italiani, come dimostra un video su TikTok. Video che è diventato virale, ha già fatto il giro del web considerata la singolarità dell'evento. Ma la domanda è d'obbligo. Come può una jeep trasformarsi in barca?

Mezzo speciale

L'auto, in realtà è un mezzo anfibio, costruita da un'azienda americana con un assetto speciale, di carrozzeria e di motore, utilizzabile sia su strada che per la navigazione.

