Ivo Rabanser, a Storie Italiane si parla dei suoi rancori verso il fratello: «Si valuta la perizia psichiatrica»

Storie Italiane affronta il caso di Ivo Rabanser, l'uomo scomparso da più di 20 anni e tornato per tentate di uccidere la sua famiglia. Pare che l'uomo nutrisse da tempo dei rancori verso il fratello per quello che riguarda la divisione della casa di famiglia e per questo motivo sarebbe scomparso nel nulla anni fa scegliendo di vivere come un clochard.

Nel corso della trasmissione Eleonora Daniele sottolinea che l'uomo sarebbe partito da Verona in bicicletta, sarebbe arrivato a Bolzano vestito in tenuta militare e dopo essersi intrufolato in casa ha provato ad uccidere il fratello e la moglie. Insieme agli ospiti si analizza quindi come abbia agito con premeditazione, ma la conduttrice spiega anche che verrà chiesta la perizia psichiatrica per Ivo.

A far insospettire gli inquirenti sul suo stato mentale alterato è il modo in cui è stato trovato dopo il tentato omicidio: seduto a terra in stato di choc. I primi a trovarlo sono stati i vicini che hanno messo in salvo la donna con il bambino di 9 anni e hanno aspettato l'arrivo delle forze dell'ordine.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Novembre 2021, 12:34

