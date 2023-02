Investe due ragazzine e scappa, si schianta sul guard-rail e tenta la fuga a piedi: fermato un moldavo

di Redazione web

Ha investito due ragazze di 17 e 18 anni, nel parcheggio dell’Autogrill di Campogalliano sull’A22 poi si è dato alla fuga in direzione nord, andandosi a schiantare contro la barriera all’altezza dello svincolo per Carpi. Alla guida un uomo di 35 anni, di origine moldava, ora ricoverato in gravi condizioni in ospedale a Modena, mentre per fortuna, per le due ragazze solo alcune fratture, ma nessuna delle due sarebbe in pericolo di vita, secondo il racconto dei giornali locali del modenese.

Panico in sosta

Una domenica di panico improvviso, nell'area di servizio all'ora di pranzo, quando l’uomo ha investito le due giovani, che non sono state colpite in zone vitali, anche se la più giovane, la 17enne ha riportato le ferite più gravi ed è stata trasportata all’ospedale di Baggiovara. Le due ragazze erano in vacanza insieme ai genitori, diretti in montagna, quando la famiglia si è fermata per un pranzo veloce.

Fuga a piedi

L'investimento, intorno alle 13, è stato ripreso dalle telecamere che hanno inquadrato l'arrivo del moldavo presso l’area di servizio, che in fase di manovra ha urtato un’auto nel parcheggio; con l’automobilista dell'altra vettura si è accordato in modo bonario, perché il danno era molto lieve, poi è risalito in auto, colpendo un’altra automobile ed investendo le due ragazze, per poi fuggire alle sue responsabilità.

Disagio psichico

Il 35enne, infatti, ha abbandonato l’auto, scavalcato il guard-rail e ha tentato la fuga a piedi, ma è stato fermato dagli agenti della Polizia Stradale di Modena e di Verona. Pare che il moldavo fosse affetto da disagio psichico, acuito dalla sospensione delle cure farmacologiche.

