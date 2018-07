Ivan Zaytsev vaccina la figlia e posta la foto su Instagram, pallavolista offeso con commenti razzisti

Mercoledì 4 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:57 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«E anche il meningococco è fatto! Bravissima la mia ragazza sempre sorridente», così ha scritto, stella dele della Nazionale sumostrando la foto della sua bambina dopo essere stata dal dottre. Con un semplice post pro vaccini ha scatenato gli haters del web, attirandosi anche pesanti oDiverse persone hanno polemizzato con lui in meriro alla correttezza o meno dei vaccini, alcuni sono stati molto pesanti, al punto che lo stesso campione avrebbe scelto di cancellare dalla sua pagina alcuni commenti perché di pessimo esempio per chiunque li leggesse. Tra i post molti sono di stampo razzista, il campione viene appellato come "zingaro" e diversi utenti lo invitano a tornare a casa.Le eccessive offese dei no vax hanno fatto sì che diversi personaggi prendessero le difese del pallavolista, tra cui il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. La stessa moglie di Zaytsev si è espressa sul caso, postando sulla sua pagina alcune offese e commentando: Eppure il cuore è uguale in tutti gli esseri umani».