Ivan Vedovato, imprenditore 24enne suicida: lo avevano sfrattato dall'azienda ereditata dal padre

Sette mesi fa ilgli aveva lasciato inl'azienda ma ierano talmente in rosso che nel giro di poco tempo gli hanno sequestrato il capannone. Troppe responsabilità forse, poco aiuto e Ivan Vedovato, a soliIl ragazzo è stato trovato proprio nel capannone della sua azienda, la Novatek di via Bosco a Morgano, in Veneto.Il ragazzo aveva provato a sanare i conti, ma purtroppo non ci era riuscito e ha deciso di farla finita. Come riporta Il Mattino di Padova per Ivan era arrivato lo sfratto oramai esecutivo, che l'azienda aveva ricevuto nelle settimane antecedenti. A spiegare le motivazioni del gesto è lo stesso 24enne in un biglietto scritto poco prima di togliersi la vita e trovato dal fratello di Andrea a cui aveva dato appuntamento per iniziare lo sgombero.I debiti che aveva accumulato il padre non erano stati facili da sanare e purtroppo la situazione era diventata irrecuperabile. Torna, o forse non è mai scomparsi, con il caso di Ivan, il problema legato agli imprenditori che non riescono a far fronte alla crisi e che, in preda alla disperazione, si lasciano andare a gesti estremi come il 24enne.