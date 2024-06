Ivan Szydlik, il re degli orologi star dei social arrestato per truffa. «Fatturo 15 milioni all'anno, ma non pago le tasse in Italia» Errichiello, questo il nome del reseller all'anagrafe, è stato portato in carcere a San Vittore







Truffa aggravata, autoriciclaggio, abusivismo finanziario per oltre un milione di euro. Con queste accuse è stato arrestato stamattina all'alba dalla guardia di Finanza Ivan Szydlik, il rivenditore di orologi di lusso che sui social vanta più di mezzo milione di follower e che all'anagrafe corrisponde al nome di Ivan Errichiello. Il reseller è stato poi condotto nel carcere di San Vittore. Arrestato anche il suo braccio destro, in carcere a Verbania. Chi è Ivan Szydlik Il nome di Ivan Errichiello, che ha preso in presito il cognome d'arte da quello, polacco, della quarta moglie, non è nuovo alla cronaca. Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Giugno 2024, 14:39

