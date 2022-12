Ivan Orfei, il domatore azzannato da una tigre durante lo spettacolo al circo: preso alle spalle, è grave

Tragedia sfiorata giovedì sera a Surbo, in provincia di Lecce: un domatore del circo «Amedeo Orfei», il 31enne Ivan Orfei, è stato aggredito da una tigre durante lo spettacolo. L'esibizione prevedeva la presenza di due animali, uno dei quali ha azzannato il domatore alle spalle.

Orfei azzannato alle spalle

Condotto in codice rosso da un'ambulanza al Pronto soccorso del Vito Fazzi di Lecce, Orfei ha riportato profonde ferite al collo e ad una gamba, ma non è in pericolo di vita. Sul posto sono arrivati gli agenti della Questura di Lecce. La tigre verrà sottoposta ad analisi veterinarie.

Dopo l'incidente lo spettacolo, a cui stavano assistendo numerose famiglie con bambini, è stato interrotto. Le immagini degli attimi dell'aggressione sono stati ripresi da alcuni video che sono poi stati pubblicati sui social.

