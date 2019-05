Iva Assorbenti, D'Uva: «Usate le coppette». La risposta di Selvaggia Lucarelli: «E quando sarà piena...»

I

Dopo la proposta del capogruppo M5s alla Camera- che ieri ha suggerito alle donne di utilizzare coppette mestruali al posto degli assorbenti usa e getta per ragioni ambientali -. La giornalista, in un lungo e ironico post su, spiega perché è contraria alla proposta.«Caro D'Uva, a nome di tutte le donne la ringrazio per questa idea così moderna, evoluta, contemporanea. In effetti, a nome della sacra arte del riciclo,E dovete fare tutte così, amiche mie. Il riciclo è una cosa seria, mica si passa alla coppetta e poi si butta il sangue a litri nel water. Se facessimo tutte così entro domani il Tevere diventerebbe lo scolo della macelleria Da Bruno. Evolviamoci, su. Anche quella del pannolino di stoffa è un'idea geniale. Mi perdonerà dottor D'Uva se oggi, presa alla sprovvista, ho utilizzato gli stracci da cucina, ma domani gli do una sciacquata e torno ad avvolgerci la focaccia.Vuole mettere un fresco, asciutto, confortevole assorbente con le ali, con un bel panno fradicio, imbevuto di sangue tra le cosce?».E conclude: «Ora però, amico D'Uva, sono certa che anche lei, in nome della sublime arte del riciclo, vorrà invitare gli uomini a fare lo stesso. Per esempio, niente più lamette. Tornate a farvi la barba con le pietre acuminate raccolte nei letti dei fiumi o con i machete dei coltivatori di banane...Sono certa, amico D'Uva, che sarà d'accordo. E le va bene che quest'uscita l'abbia avuta in un giorno in cui non avevo le mie cose. Se mi avesse beccata nel giorno sbagliato, sarei venuta a cercarla con una katana. Ma non tema, l'avrei riciclata nello spezzatino della domenica».