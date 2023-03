Italo entra nelle scuole superiori: al via corsi di orientamento per i ragazzi. «Servono diplomati tecnici»

di Lorena Loiacono

Partono gli incontri nelle scuole superiori tra gli studenti e gli esperti di Italo, per discutere del scelte future e capire dove si sta andando. Il progetto “Train your future” è destinato alle classi quarte e quinte degli istituti tecnici, degli istituti per il turismo e dei licei linguistici con l’obiettivo di orientare i ragazzi delle superiori ad individuare e sviluppare le skills richieste nel mondo del lavoro di oggi, con una riflessione sulle competenze necessarie sia di natura tecnica sia trasversali.

“Nelle scuole - spiega Ilaria Alfonso, responsabile ricerca e selezione del personale Italo e responsabile del progetto Train your future - si lavoro molto sul sapere ma poco sul saper fare. Nei nostri incontro cerchiamo di far calare gli studenti in una realtà aziendale anche se solo per poche ore. Cercando di farli riflettere sulla scelta che si troveranno a fare, alla fine della scuola, per intraprendere la strada universitaria o cercare un lavoro. Nel mondo del lavoro c'è grande carenze di esperti tecnici”.

Questa mattina sono iniziati gli incontri a Roma, nell’istituto tecnico Ferrari-Hertz di elettronica, elettrotecnica e innovazione e, in questi stessi giorni, stanno partendo anche nelle scuole superiori di Milano. “Presentiamo Italo e le nostre opportunità lavorative - spiega Ilaria Alfonso - illustrando i profili che ricerchiamo ma anche le soft skills che ricerchiamo, come saper lavorare in gruppo e risolvere i problemi in maniera creativa. Per renderli pronti al momento che usciranno dalla scuola superiore”.

Questa mattina gli esperti di Italo hanno incontrato i ragazzi di due classi del quarto anno: “all’inizio guardavano solo lo smartphone - continua l’Alfonsi - poi siamo riusciti a coinvolgerli, parlando di loro, toccando le corde giuste che poi sono quelle che riguardano proprio le loro scelte. Solletichiamo la loro curiosità con domande e ragionamenti su cosa è importante. E la domanda più frequente è sempre “Posso trovare un lavoro di cui andare fiero anche senza laurea?” E noi cerchiamo di fargli capire che il diploma di un istituto tecnico è ricercatissimo dalle aziende”.

Lo studio resta sempre il filo rosso di qualunque esperienza lavorativa: “se gli studenti sono attratti più dalle materie pratiche - spiega responsabile ricerca e selezione del personale Italo - gli facciamo conoscere corsi professionalizzanti più pratici. Ma lo studio resta fondamentale ad esempio per diventare macchinista bisogna seguire un anno e mezzo di corso”. Per ora gli incontri partono in Lazio e Lombardia, a breve anche in Veneto e Puglia.

