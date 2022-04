Italo compie 10 anni: i risultati raggiunti e il contest per festeggiare con i viaggiatori

Italo spegne 10 candeline. Il primo treno, un moderno l’AGV575 prodotto da Alstom, è partito dalla stazione di Napoli Centrale in direzione Milano il 28 aprile del 2012 e l’azienda in questi 10 anni ha raggiunto traguardi molto importanti.

Italo compie 10 anni: i risultati ragiunti e il contest per festeggiare

Il 28 aprile del 2012 il primo treno Italo è partito dalla stazione di Napoli Centrale in direzione Milano. Ha fatto così il suo esordio sui binari italiani quello che in quel momento era il treno più moderno d’Europa, l’AGV575 prodotto da Alstom con i 25 esemplari della flotta. La Napoli-Roma-Milano, con Firenze e Bologna, era l’unica direttrice percorsa dai treni della compagnia ma nel tempo ha ottenuto l’ingresso in scali ferroviari italiani importanti come Roma Termini, Milano Centrale, Torino Porta Nuova e Verona Porta Nuova, a cui si sono aggiunte fermate strategiche lungo tutto il network (Salerno, Venezia, Reggio Emila, solo per fare alcuni esempi) e nel 2017, a soli 5 anni dall’avvio del servizio, sono arrivati gli Italo EVO (evoluzione della storica famiglia dei Pendolino, sempre prodotti da Alstom). L’azienda ha acquistato ben 26 EVO, portando oggi la flotta a 51 treni totali.

In questi 10 anni Italo ha raggiunto diversi traguardi: più di 100 milioni di viaggiatori trasportati, una rete che oggi vanta 53 stazioni di 48 città, 116 collegamenti al giorno ed una squadra di oltre 1400 dipendenti. Una storia di successo che ha reso l’Alta Velocità italiana un unicum nel panorama internazionale. Ad oggi il settore è un’eccellenza del made in Italy ed Italo rappresenta una case history che numerose nazioni stanno iniziando a replicare liberalizzando il mercato.

Il contest per i viaggiatori

Per festeggiare insieme ai propri viaggiatori, Italo ha lanciato un contest fotografico: i passeggeri potranno inviare i loro scatti migliori, una giuria li valuterà e selezionerà i 10 più belli che saranno esposti in una mostra fotografica. I fotografi riceveranno un voucher del valore di 100 euro per viaggiare con Italo.

Le parole di Luca Cordero di Montezemolo

Luca Cordero di Montezemolo, Presidente e socio fondatore di Italo, ha celebrato la ricorrenza dell’azienda: «Quella mattina del 28 Aprile di dieci anni fa, alle 7:00 - ha spiegato - Italo lasciava la banchina della stazione di Napoli Centrale per la sua prima corsa verso Milano. È stata una giornata molto emozionante che ha dato il via ad un’avventura imprenditoriale senza precedenti in Europa, coraggiosa, innovativa e rischiosa, che ha introdotto la concorrenza in un settore di monopolio storico. Da quel momento la storia dell’Alta Velocità in Italia e quella di Italo hanno iniziato a correre su un binario che ha rappresentato, e continua a rappresentare, un’occasione di crescita per tutti. Abbiamo saputo restituire valore al territorio e ai nostri clienti, che sempre di più ci scelgono per i propri viaggi lungo il nostro meraviglioso Paese».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Aprile 2022, 16:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA