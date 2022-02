In Italia sempre meno nascite. Blangiardo (Istat): «Nel 2021 meno di 400mila nascite»

In Italia nascono sempre meno bambini. Nel 2021 ci sono state in Italia «meno di 400.000 nascite», segnando una diminuzione rispetto all'anno precedente. Questa è la stima del presidente dell'Istat, Gian Carlo Blangiardo.

Leggi anche > Oggi l'Italia raggiunge la quota di 150mila morti di Covid in due anni

Il presidente dell'Istat, intervistato questa mattina a Sky Tg24, ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda le nascite in Italia. Parlando della tendenza alla denatalità del nostro Paese, Blangiardo ha sottolineato che è stata implementata «un'iniziativa positiva come l'assegno unico», nella speranza «che ce ne siano altre» per invertire un trend negativo che vede protagonista l'Italia.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Febbraio 2022, 11:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA