Inflazione, bollette, guerra: l’Italia alla resa dei conti vista da 5 grandi giornalisti

di Marco Castoro

L’estate sta finendo e l’Italia sta ripartendo. No, tranquilli non si tratta di un verso della nuova canzone dei Righeira né uno slogan della campagna elettorale in corso. Ma della voglia settembrina di vedere che cosa ci riserva la nuova stagione. Che nel caso dell’Italia e dell’Europa è tutt’altro che facile da pronosticare. Per l’occasione abbiamo formulato tre domande a cinque esperti della politica e dell’informazione televisiva: Clemente Mimun, (insostituibile direttore del Tg5); Giuseppe De Bellis (direttore di SkyTg24); Annalisa Bruchi (conduttrice di Restart, il programma della seconda serata di Rai2 già ripartito con buoni ascolti all’esordio); Maria Latella (conduttrice de L’Intervista su SkyTg24 e opinionista a Porta a Porta, reduce dallo scoop mondiale del faccia a faccia con Hilary Clinton) e Luca Telese (conduttore di In Onda su La7). Le tre domande sono le seguenti: che Italia riparte alla vigilia del voto? Quali sono gli ostacoli più difficili all’orizzonte? E una previsione, quando mancano ancora tre settimane di campagna elettorale: chi vincerà le elezioni? Non va dimenticato che siamo legati al contesto internazionale. Perché come sottolinea Mimun: «Bisogna trovare un equilibrio mondiale che non permetta a un singolo di mettere in difficoltà milioni di persone. Trovo intollerabile che Putin chiuda i rubinetti del gas, così come mi fa arrabbiare da morire il fatto che non passi il grano dall’Ucraina e il popolo africano muoia di fame».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Settembre 2022, 06:00

