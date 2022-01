Italia fuori di testa: a Catania donna nuda lancia di tutto dal balcone e danneggia le auto GUARDA IL VIDEO

di Niccolò Dainelli

Momenti di panico e di follia a Catania. In via Etnea, attorno alle 11 di questa mattina, una donna nuda ha dato in escandescenza e ha iniziato a buttare dal balcone tutto quello che le capitava a tiro. Attimi concitati e di pura follia che hanno mandato il traffico in tilt, con le auto in sosta sotto al suo palazzo che sono state danneggiate in modo grave.

In via Etnea, all'altezza di via Ingegnere la donna ha iniziato a buttare giù dal terzo piano oggetti di qualsiasi tipo. Non sono ancora noti i motivi per cui la donna abbia perso le staffe in questo modo, ma sono dovute intervenire le forze dell'ordine per bloccarla e calmarla.

La donna ha messo a serio rischio i passanti che, in quel momento, stavano transitando nella via molto frequentata. La donna, con indosso solo gli slip, ha iniziato ad urlare parole incomprensibili e a scagliare dal balcone oggetti di ogni tipo: vasi, suppellettili, piccoli mobili, soprammobili, libri e scartoffie. Il tutto è finito in mille pezzi.

Minuti di follia che hanno bloccato, per diverso tempo, la strada e, dunque, anche la circolazione della città siciliana. Sul web i video, girati dai passanti esterrefatti, sono subito diventati virali. L'insolita scena è stata immortalata da più riprese e le immagini della donna stanno inondando i social siciliani.

