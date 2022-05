Ita Airways, svelate le nuove divise: blu ed eleganza firmate Cucinelli

Giacche blu, linea classica, cravatte blu o grigie, gonne sotto al ginocchio, una piccola bandiera dell'Italia sul bavero della giacca. Sono le nuove divise di ITA Airways e portano la firma dello stilista Brunello Cucinelli. Le nuove divise entreranno in servizio su tutta la flotta progressivamente nei prossimi mesi, spiega la compagnia in una nota, precisando che questa gradualità è voluta proprio per non sprecare denaro gestendo il fine scorta delle vecchie divise e rendendo, quindi, l'operazione neutrale rispetto ai conti della compagnia.

«L'idea di questa consulenza stilistica con ITA Airways nasce certamente da una vocazione comune, quella di trasferire anche attraverso le uniformi del personale di bordo lo stile del bel vestire italiano», commenta Brunello Cucinelli, che ha voluto «rappresentare un'Italia riconosciuta a livello internazionale come la culla di una cultura ispirata alla bellezza, all'arte e alle tradizioni. Questo anche attraverso il grande contributo delle medie imprese nazionali d'alta qualità che le produrranno, grazie a questa nuova idea sviluppata insieme ad ITA Airways».

L'uniforme maschile è composta da un completo di giacca e pantaloni dal fitting asciutto con una giacca ad un petto e mezzo, gilet grigio, cravatta blu o grigia. Per la donna è stato scelto sia un match set giacca e pantaloni che il consueto abbinamento con la gonna, gilet grigio e foulard blu o beige, oltre a guanti, borsa e sciarpa. L'intero percorso, che ha portato alla consulenza stilistica di Cucinelli per le nuove divise - spiega la compagnia - è stato guidato dalla sostenibilità e dal made in Italy, con un progetto che avesse delle ricadute concrete per il sistema produttivo italiano: lo stilista, guidato esclusivamente dalla passione di questo progetto, senza alcun ritorno economico - spiega la nota -, ha dato il suo contributo stilistico per lo sviluppo creativo dei modelli. Una volta definiti questi modelli poi saranno prodotti e realizzati dalle numerose medie imprese italiane - si aggiunge - a testimonianza dell'attenzione di ITA Airways per il sistema paese.

Ultimo aggiornamento: Martedì 31 Maggio 2022, 21:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA