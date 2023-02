Ita Airways, check-in solo in aeroporto dal 21 al 23 febbraio. Ecco perché. Coinvolti 40mila passeggeri

di Umberto Mancini

Ita Airways cambia il sistema informatico e dal 21 al 23 febbraio i passeggeri potranno fare il check-in dei voli solo nei banchi negli aeroporti di partenza. Si tratta, spiega la compagnia di bandiera, di un «aggiornamento dei sistemi finalizzato a migliorare l’esperienza di viaggio e offrire servizi sempre più innovativi e personalizzati». Non è chiaro quanti passeggeri saranno coinvolti nei prevedibili disagi, ma la cifra dovrebbe aggirarsi intorno ai 40mila.

Ita Airways, check-in solo in aeroporto

Di certo la ressa ai banchi sarà difficile da evitare. La compagnia ha deciso di sostituire il sistema Sabre con la nuova piattaforma Amadeus, promettendo, in attesa del matrimonio con Lufthansa, maggiore efficienza. Ma cosa deve fare concretamente chi deve volare dal 21 al 23 febbraio? Per i voli in partenza in questi tre giorni (solo il 22 febbraio per quanto riguarda chi decolla da Roma-Fiumicino e da Milano -Linate) «sarà necessario effettuare il check in esclusivamente presso i banchi accettazione dell’aeroporto». Ovviamente - e sarebbe davvero assurdo se fosse il contrario - gratuitamente. Necessario quindi ritirare la carta d’imbarco cartacea.

COME COMPORTARSI

Non solo. Bisognerà arrivare - consiglia il vettore tricolore - con un largo anticipo in aeroporto. Almeno un paio d’ore prima per i voli nazionali o che hanno una destinazione nell’area Schengen e, tanto per stare tranquilli, almeno tre ore prima per i voli intercontinentali. Un disagio non da poco.

APP E SITO

La compagnia precisa poi che «dalle 18 del 22 febbraio alle 12.30 del 23 febbraio il sito ita-airways.com e l’app non saranno quindi disponibili. In questa fascia oraria «non sarà possibile effettuare acquisti o cambi di biglietti neanche presso le biglietterie aeroportuali e il customer center». Bisognerà sempre portare al desk dell’aeroporto la ricevuta del servizio acquistato (cartaceo o digitale) . Accanto alle scuse per gli eventuali disagi, Ita ricorda anche che sarà comunque sempre possibile inserire il numero della tessera Volare per continuare ad accumulare punti. Oggi nuovo cda di Ita sul fronte degli aumenti di stipendio. Probabile il via libera.



