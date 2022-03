Ita Airways, i campioni dello sport omaggiati sugli aerei. Ecco tutti i 22 nomi

Ita Airways celebra i campioni dello sport azzurro, con un omaggio molto particolare. Tanti sportivi italiani hanno partecipato all'evento per il connubio tra la nuova compagnia di bandiera e lo sport azzurro. Sono stati svelati questa mattina infatti i nuovi nomi degli aerei con livrea azzurra dedicati a campioni e campionesse italiani.

Nella nuova Lounge di ITA Airways «Piazza di Spagna», Alfredo Altavilla, Presidente Esecutivo di Ita Airways e Fabio Lazzerini, Amministratore Delegato di Ita Airways hanno presentato, affiancati da ospiti come il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport, Valentina Vezzali, il Presidente del Coni Giovanni Malagò, ed il Presidente e Amministratore Delegato di Sport Salute S.p.A. Vito Cozzoli, il nuovo programma di fidelizzazione Volare ed hanno svelato i nomi dei i campioni e campionesse azzurre a cui sono stati dedicati gli aerei con livrea azzurra.

Tra le leggende e protagonisti dello sport azzurro, c'erano Bebe Vio, Gregorio Paltrinieri, Simone Barlaam, Giuseppe Abbagnale, Novella Calligaris, Deborah Compagnoni, Flavia Pennetta, Francesca Schiavone, Adriano Panatta, Filippo Ganna, Andrea Lucchetta, Dino Meneghin, Gustav Thoeni, Elisa Balsamo, Giacomo Agostini, e con loro il Presidente Giovanni Petrucci, la moglie di Paolo Rossi, la signora Federica Rossi Cappelletti, Nicola Riva, figlio di Gigi, gli eredi Gioia Bartali e Angelo Fausto Coppi, e il Direttore del Museo dedicato a Tazio Nuvolari, Giuseppe Pottocar. Pochi giorni fa è terminato il sondaggio «Naming Azzurri», iniziativa di ITA Airways a cui è stato chiesto di candidare i nomi dei campioni e delle campionesse azzurre non in attività a cui intitolare gli aerei con la nuova livrea. Il primo aereo entrato in flotta con Livrea Azzurra è stato l'Airbus A320 dedicato al campione Paolo Rossi, operativo dallo scorso 24 dicembre 2021.

Dall'inizio del 2022 sono entrati poi due A319 dedicati a Pietro Mennea e Gino Bartali e un A320 dedicata a Fausto Coppi. Questi sono stati i 4 nomi scelti dall'Azienda. Il 24 gennaio 2022 la palla è passata ai follower di ITA Airways che hanno avuto il piacere di candidare i loro campioni e campionesse azzurre. Il sondaggio ha avuto un successo enorme ed ha testimoniato come porre il cliente al centro del proprio business, pilastro attorno al quale ruota ITA Airways, sia vincente perché fa sentire protagonista la clientela e soprattutto mette in pratica nel servizio offerto la scelta proveniente da chi ne usufruirà. Inoltre, il sondaggio ha confermato come il tricolore della compagnia di bandiera sia un valore sentito anche dal mondo del web che ha testimoniato lo spirito e l'importanza di sentirsi ed essere italiani e l'orgoglio di veder volare sugli aerei di ITA Airways i campioni azzurri dello sport.

Dalle numerose candidature arrivate dai follower, ITA Airways ha scelto i seguenti campioni e campionesse azzurre per i suoi 22 aerei con la nuova livrea: Giuseppe e Carmine Abbagnale, Giacomo Agostini , Roberto Baggio, Enzo Bearzot, Novella Calligaris, Deborah Compagnoni, Alessandro Del Piero, Marcello Lippi, Andrea Lucchetta, Dino Meneghin, Tazio Nuvolari , Adriano Panatta, Federica Pellegrini, Flavia Pennetta, Gigi Riva, Valentino Rossi, Francesca Schiavone, Sara Simeoni, Marco Simoncelli, Gustav Thoeni, Alberto Tomba, Francesco Totti.

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Marzo 2022, 15:30

