Sbanda in auto per schivare un istrice: morto a 43 anni

Un'altra tragedia, una comunità in lacrime. E' sucesso stanotte: per schivare un istrice ha perso il controllo della propria auto schiantandosi contro un albero ed è morto sul colpo. Ha perso così la vita un uomo di 43 anni di Loro Piceno nell'incidente che si è verificato nella notte, intorno alle 3, in contrada Castelrotto, a Ripe San Ginesio, su una strada comunale che corre parallela alla Statale 78 nella vallata.

L'auto si è ribaltata adagiandosi su un fianco dopo lo schianto contro l'albero e sotto alla vettura soccorritori e vigili del fuoco hanno trovato l'istrice morto. Per il 42enne di Loro Piceno sono stati fatali i traumi riportati nell'impatto contro l'albero e i soccorritori del 118, corsi sul luogo dell'incidente, non sono riusciti a salvargli la vita. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Tolentino e i carabinieri.

Ultimo aggiornamento: Domenica 29 Maggio 2022, 16:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA