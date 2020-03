​Dall’Istituto Buddista Italiano 500mila euro alla Protezione civile e a giugno la donazione dell’8 per mille per l’emergenza coronavirus

L’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai ha deciso di devolvere in favore dell’emergenza Coronavirus l’intera somma dell’8xmille che l’Ente religioso riceverà dallo Stato il prossimo giugno. L’Istituto ha inoltre deciso di destinare subito 500.000 euro alla Protezione Civile quale immediato contributo in questa prima fase di interventi, attingendo ai propri fondi.



L’Istituto Buddista Italiano partecipa alla ripartizione dell’8xmille a seguito della Legge di Intesa approvata all’unanimità dal Parlamento Italiano e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15/07/2016. A decorrere dal 1° gennaio 2016, infatti, i contribuenti hanno avuto per la prima volta la possibilità di destinare l’8xmille del gettito IRPEF in favore dell’Istituto.



L’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai riunisce coloro che in Italia seguono e praticano il Buddismo insegnato dal Budda Nichiren Daishonin e diffuso dalla Soka Gakkai. Sono attualmente 93.000 le italiane e gli italiani che professano questa religionr. L’Istituto fa parte della Soka Gakkai Internazionale, l’organizzazione che in Giappone conta 12 milioni di fedeli e che promuove su scala mondiale il Buddismo di Nichiren Daishonin. La Soka Gakkai è attualmente presente in 192 paesi e territori del mondo e basa la sua attività e la sua azione sui valori della pace, della cultura e dell’educazione. Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Marzo 2020, 20:25

