Istigava ragazzine all'anoressia in un blog: «Solo 500 calorie al giorno». Una 15enne voleva suicidarsi

Invitava le sue lettrici,, a non assumere, con l'obbligo di fare anche attività fisica per smaltirle: sul suo blog istigava le sue giovani 'adepte', circa 25,, e tra di loro c'erano anche ragazze. A segnalare il blog è stata una 19enne del Pesarese: il sito è stato oscurato dagli investigatori e su di esso pende una richiesta di sequestro.A quanto si apprende, le giovanissime 'adepte', vittime della blogger, sono originarie di regioni del Centro Nord: una di loro è arrivata anche a. La ragazza che gestiva il blog, che soffre anche lei di problemi di anoressia, intimava anche alle ragazzine di non parlare a nessuno del diario elettronico a cui aderivano, di vestire con abiti larghi per nascondere l'eccessiva magrezza e di fare 'outing' nel blog su eventuali sforamenti nella dieta. Gli agenti che l'hanno individuata sono risaliti anche alle iscritte al blog e hanno informato le rispettive famiglie.