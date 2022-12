Culle sempre più vuote ma piene di Leonardo e Sofia: ecco i nomi scelti dagli italiani

di Lorena Loiacono

Leonardo e Sofia, sul podio da anni diventano star indiscusse nel 2021. Sono questi infatti i nomi più diffusi tra i bambini venuti al mondo nell’anno peggiore per il calo delle nascite: in piena pandemia.

COME TI CHIAMI?

La classifica arriva dall’indagine Istat sul rapporto «Natalità e fecondità della popolazione residente - Anno 2021». Leonardo in vetta, dal 2018 ormai, seguono Alessandro che guadagna una posizione rispetto al 2020, Tommaso e poi Francesco che per la prima volta dopo l’arrivo di Papa Bergoglio scende al quarto posto. Tra i fiocchi rosa invece si conferma Sofia e seguono Aurora, che sale di una posizione rispetto ai 12 mesi precedenti, Giulia che invece scende dal secondo al terzo posto e Ginevra che resta quarta.

NOMI STRANIERI

Sempre più spesso anche i bambini stranieri, nati in Italia, prendono nomi italiani: tra i nati rumeni i più frequenti sono David, Leonardo, Luca, Sofia, Emma e Sofia Maria. Tra i bambini albanesi primeggiano Enea e Leonardo, Emily, Aurora, Ambra, Chloe e Emma. I genitori del Marocco e del Bangladesh, invece, prediligono per i loro figli nomi del loro paese d’origine.

CULLE ANCORA VUOTE

Il 2021 è stato l’anno peggiore per il calo della natalità con un nuovo record negativo: le nascite, infatti, sono scese a poco più di 400mila con 4500 bambini in meno sul 2020. Una perdita progressiva che viene da lontano visto che dal 2008 le nascite sono calate del 30% con 176mila bambini in meno. E si tratta di una tendenza che nel 2022 non accenna a scemare: nei primi 9 mesi dell’anno, infatti, sono stati circa 6 mila in meno i nuovi nati rispetto allo stesso periodo del 2021.

MAMMA E PAPÀ NON SI SPOSANO

Diminuiscono i bambini ma anche i matrimoni tanto che calano anche le nascite all’interno del matrimonio: nel 2021 sono state 240.428, quindi quasi 20mila in meno rispetto al 2020 e addirittura 223mila in meno nel confronto con il 2008 con una perdita del 48,2%. Sono sempre di più i bambini che nascono da coppie non sposate. E nel 2021 più di un bambino su 3 è nato da genitori non sposati: sono quasi 160mila, pari al 39,9% del totale, con un aumento di 47mila rispetto al 2008. Le nascite fuori dal matrimonio sono più frequenti nel Centro, vale a dire il 46%, mentre al Sud si scende al 34,8%, meno della media nazionale.

NOZZE ADDIO

Il forte calo delle nozze è andato avanti fino al 2014 quando i matrimoni furono 189.765 rispetto ai 246.613 del 2008. Dal 2014 in poi le nozze hanno avuto alti e bassi. Ma chiaramente nel 2020 è stato imposto un inevitabile stop alle nozze con la pandemia che ha indotto molte persone a rinviare la data o a rinunciare del tutto. Vista anche la crisi economica che ne è seguita

Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Dicembre 2022, 06:00

