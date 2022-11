Attentato Istanbul, Tajani: «Non risultano italiani coinvolti»

di Redazione web

Esplosione nel cuore di Istanbul: morti e feriti. «Il Consolato Generale, in stretto raccordo con l'Unità di Crisi, si è immediatamente attivato per verificare l'eventuale coinvolgimento di connazionali. Al momento non risultano italiani né tra le vittime né tra i feriti». Così afferma il ministro degli Esteri Antonio Tajani in una nota. Poco dopo il tragico attentato il titolare della Farnesina aveva twittato: «Immagini terribili da Istanbul. L'Italia esprime vicinanza al Governo e al popolo turco e il proprio sentito cordoglio per le vittime innocenti. La nostra Unità di crisi sta monitorando la situazione e contattando i nostri connazionali».

Immagini terribili da #Istanbul. L’Italia esprime vicinanza al Governo e al popolo turco e il proprio sentito cordoglio per le vittime innocenti. La nostra unità di crisi sta monitorando la situazione e contattando i nostri connazionali.@ItalyMFA — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) November 13, 2022

Farnesina, i numeri per l'emergenza

«Il Consolato Generale e l'Unità di Crisi monitorano la situazione e l'eventuale coinvolgimento di connazionali». Lo scrive la Farnesina sul profilo Twitter in seguito all'esplosione a Istanbul. Per le emergenze, si può contattare l'Unità di Crisi allo 0636225 e il Consolato Generale di Istanbul al +905554585844. La Farnesina suggerisce anche di scaricare l'app “Unità di Crisìi” per tutti i cellulari per aggiornamenti sul posto.

Autorità turche: «Divieto di trasmettere sull'esplosione per motivi di sicurezza”

La Turchia ha imposto a tutti i mezzi di comunicazione un divieto temporaneo, «per motivi di sicurezza», sulla trasmissione di informazioni riguardanti l'esplosione di questo pomeriggio nella via pedonale nel centro di Istanbul Istiklal Caddesi dove sono morte almeno 4 persone e altre 38 sono rimaste ferite. Lo rende noto il Consiglio Supremo della Radio e Televisione di Turchia Rtuk

