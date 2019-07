Isola d'Elba, esplode palazzina: due dispersi, tre persone estratte vive

Una palazzina a due piani è esplosa alle 4.50 a Portoferraio, all'Isola d'Elba. Tre persone sono state estratte dalle macerie e portate in ospedale, due i dispersi. Sono in corso le ricerche da parte delle squadre Usar e dei cinofili dei vigili del fuoco.



Il boato è stato avvertito in quasi tutta l'isola: il gas sarebbe uscito da una bombola in una palazzina in zona Consumella di Portoferraio un quarto d'ora prima delle 5. Fonti locali indicano un dispero, mentre i vigili del fuoco parlano di due.

#Portoferraio (LI), esplosa una palazzina a due piani, estratte dai #vigilidelfuoco 3 persone ferite. Squadre #usar e #cinofili impegnate nella ricerca di due dispersi #23luglio 6:30 pic.twitter.com/uepfjbu95m — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) July 23, 2019

Martedì 23 Luglio 2019, 07:18

+++ notizia in aggiornamento +++