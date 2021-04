De Luca punta alle isole Covid free: «Vaccino a Ischia, Capri e Procida per non farci rubare turisti da Grecia e Spagna»

«Intendiamo immunizzare le isole, Ischia, Capri e Procida, nomi di valore mondiale da proporre sul mercato mondiale prima di farci rubare turisti dalla Grecia o dalla Spagna». Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

«Le isole libere dal Covid - ha aggiunto - significa fare una bella operazione sanitaria ma anche lanciare nel mondo il turismo campano. Ovviamente, se abbiamo vaccini aggiuntivi, possiamo immunizzare tutto il personale turistico e alberghiero, così come possiamo utilizzare i medici aziendali per andare nelle zone industriali, per immunizzare i lavoratori nelle fabbriche medie e grandi. Stiamo facendo di tutto per rilanciare l'economia perché abbiamo bisogno di tutelare la vita delle persone e portare il pane nelle famiglie».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Aprile 2021, 23:18

