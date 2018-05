Ergastolo per entrambi. Stavolta la sentenza d'appello non è stata, al contrario di altri episodi, una riduzione della pena ma un inasprimento:, i due giovani di origine albanese che erano stati condannati all'ergastolo (il primo) e a 28 anni e 4 mesi (il secondo) per l'omicidio di, in secondo grado si sono visti assegnare entrambi l'ergastolo.Ismaele, nel luglio 2015, fu sgozzato a morte a Sant'Angelo in Vado, nel pesarese, per motivi di gelosia riguardanti una relazione con la fidanzata di Igli Meta: Ismaele aveva solo 17 anni. I giudici hanno riconosciuto ai due giovani killer l'aggravante della crudeltà e sevizie.