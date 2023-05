Castagnola: «Le regole Ue per l'Ai sono la strada giusta per tutelare i minori»

di Iside Castagnola*

Che impatto può avere la nuova regolamentazione su IA per la tutela dei minori? Innanzitutto maggiore tutela dei dati. Senza dimenticare mai però che il migliore filtro è quello umano, il controllo genitoriale. Il Garante per la protezione dei dati personali ha aperto un’istruttoria su ChatGPT evidenziando come l’assenza di qualsivoglia filtro per la verifica dell’età degli utenti esponga i minori a risposte inidonee rispetto al loro grado di sviluppo psicofisico e autoconsapevolezza. L’Autority ha ottenuto che entro sei mesi ChatGPT implementi software di age verification a tutela dei minori. Vari sono già i casi di piattaforme di intelligenza artificiale che utilizzano voce degli audio messaggi o foto dei profili social per danneggiare l’immagine di una persona, ancor peggio di un minore. Ripeto sempre ai ragazzi nei seminari di media education nelle scuole la frase di Rodotà: siate voi i custodi della vostra privacy. Meritoria anche la campagna Rai- Authority Privacy che ha lanciato un spot molto forte: “proteggi i tuoi dati, proteggi te stesso”.

* Comitato media e minori del Ministero del Made in Italy

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Maggio 2023, 06:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA