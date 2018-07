Isabella muore a 17 anni, uccisa dalla malattia dopo una lunga battaglia

Isabella Annese si è spenta venerdì al policlinico di Padova. A stroncarla, le complicazioni sopravvenute dopo l’ennesimo intervento chirurgico cui si era sottoposta nel corso della sua breve esistenza, segnata dalla fibrosi cistica. Isabella lascia in un immenso dolore papà Corrado e mamma Luisa e i suoi quattro fratelli.







A darne la notizia è stato proprio il papà Corrado dal suo profilo Facebook. "Non so dove trovo la forza di scrivere ma lo faccio – si legge nel messaggio datao 6 luglio – perché mia figlia era tanto amata da tutti. Isabella è volata in cielo come un angelo". ABANO TERME - Avrebbe compiuto 18 anni il prossimo 25 agosto, ma quel traguardo non è riuscita a tagliarlo.si è spenta venerdì al policlinico di. A stroncarla, le complicazioni sopravvenute dopo l’ennesimo intervento chirurgico cui si era sottoposta nel corso della sua breve esistenza, segnata dalla. Isabella lascia in un immenso dolore papà Corrado e mamma Luisa e i suoi quattro fratelli.

La famiglia è molto conosciuta a Monteortone, frazione di Abano Terme sui colli Euganei nel padovano, dove vive in via Santuario. I genitori sono titolari de “La Piccola Rosticceria”, a poche decine di metri di distanza. «Nostra figlia ha affrontato un calvario fin dalla nascita – racconta Luisa Annese -. Tre, quattro ricoveri l’anno e continui trattamenti sanitari. Che lei ha sempre affrontato con forza e dignità".

Tutta la comunità locale è affranta perché Isabella era molto conosciuta e amata in paese.

Sul social network i suoi amici e conoscenti hanno espresso il loro cordoglio, lasciando decine di messaggi per ricordarla. "Anche questi occhioni belli si sono spenti a soli 17 anni, quando finirà tutto questo", si chiede un'utente, mentre un'altra sottolinea come Isabella "ha saputo affrontare tutto sempre con il sorriso sulle labbra senza mai arrendersi ed è stato bellissimo trascorrere a Pasqua quattro giorni con lei, tra lunghe passeggiate e risate ma che comunque avrei voluto ripetere".



Viveva con il padre e la mamma. Aveva tre sorelle e un fratello. La cerimonia funebre sarà celebrata mercoledì 11 luglio alle 9 nel Duomo di Abano Terme. Non fiori, è la richiesta della famiglia, ma opere di bene che saranno devolute alla Lega Italiana Fibrosi Cistica.