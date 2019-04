Irrompono in casa e lo trovano con una corda al collo: salvo per miracolo

A salvarlo è stato l'intervento dei carabinieri, avvisati da un vicino di casa che per qualche motivo aveva intuito l'esistenza di un pericolo. Una volta entrati in un'abitazione di Calimera in Puglia i militari hanno trovato un uomo, che si trovava agli arresti domiciliari, in stato confusionale e con una corda attorno al collo, probabilmente intenzionato a compiere un gesto estemo. Prontamente soccorso, l'uomo è stato ricoverato nel nosocomio di Galatina dove è stato curato e poi dimesso. Ultimo aggiornamento: 22:03 © RIPRODUZIONE RISERVATA