Iqos 3 Duo, il lancio a Roma alla Galleria di Arte Moderna tra dj e chef stellati

Mercoledì 30 Ottobre 2019, 18:32

, il nuovo dispositivo senza fumo targato Philip Morris International. Cornice dell'evento, lache, tra luci al neon e musica house, ha accolto gli 800 selezionatissimi ospiti in un'atmosfera avveniristica.L'evento è stato impreziosito dalla performance di un maestro della house music. Il dj francese di fama internazionaleha fatto scatenare gli invitati suonando i suoi celebri successi Everybody, Hello e All day and night. Solveig vanta nella sua carriera collaborazioni con dj del calibro di Bob Sinclar, Roger Sanchez e Todd Terry.Lo spettacolo è proseguito tra i fornelli, dove lo chef stellato(All'Oro Restaurant) ha creato un menù speciale per la serata, dal marshmallow parmigiano e tartufo, al tiramisù di baccalà e patate con lardo di conta senese.Tanti i volti noti intervenuti alla serata. Tra i presenti,, protagonista della fiction Il Paradiso delle signore,con il fidanzato Gianmarco Amicarelli,, il regista teatrale, l'ex calciatore, l'ex volto di Temptation Island Vipe tanti altri.