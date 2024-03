Lario si confessa: «Io, trattata da velina ingrata. Avevo contro potere e stampa»

di Mario Landi

Veronica Lario rompe un silenzio che durava dal 2009, anno della separazione da Silvio Berlusconi. Anzi, fa il suo esordio in tv, ospite di “A cena da Maria Latella” su SkyTg24. Raccontando della sua prima vita, quella al fianco dell'ex premier. E della seconda, in salita, trattata da «velina ingrata» con «stampa e potere contro», dunque tutta da ricostruire, alla guida di una start up di intelligenza artificiale che si occupa di giochi digitali. E ancora, il rapporto con i figli, la passione per l'equitazione, le preoccupazioni per le guerre e il futuro dei dieci nipoti. Non nasconde l'emozione nel raccontare gli ultimi 15 anni vissuti «sull'altalena» in cui, ammette, «la speranza di ricongiungermi in modo equilibrato con la mia famiglia» si alternava a momenti in cui «la speranza era persa». Una cosa non è mai mancata e Lario lo ripeterà diverse volte: la vicinanza dei suoi figli: «Sono stata molto vicino a loro, così come loro a me».

Il tono non è mai polemico, nemmeno quando l'ex moglie del Cavaliere ricorda la battaglia in tribunale per la separazione: «C'è stata una sentenza che mi ha negato qualsiasi diritto», ricorda e «che ho rispettato e oggi sono una persona normale, un'imprenditrice». Il grande convitato di pietra di tutta l'intervista è proprio l'ex capo del governo. «Io - mette in chiaro - non ho motivo di essere ricattabile perché non ho con me nessun segreto. Non ho segreti delle imprese di Berlusconi o della sua vita e quindi posso dire quello che penso indipendentemente dal mio passato che non ha segreti». Della vita accanto ad un presidente del Consiglio e della scelta di essere stata una first lady nell'ombra, Lario non ha rimpianti. «I personaggi che sono passati nei salotti di Berlusconi sono stati sempre di grande livello - racconta - e in qualche modo ne ho sempre subito il fascino, ma non ho mai pensato di trovarmi un mio spazio all'interno di quelle dinamiche».

