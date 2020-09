Attraversa i binari della stazione con la bicicletta a mano, travolto dal treno

Nonostante tutti i divieti, ha attraversato i binari a piedi, con la bicicletta a mano ed è stato investito dal transito di un treno ad alta velocità nella stazione di Rovigo. È successo sabato sera alle 22.30 circa e non c’è stato nulla da fare per un uomo, morto sul colpo sotto gli occhi di chi attendeva al binario la propria corsa. Il treno si è fermato poco dopo l’impatto, per permettere i rilievi della Polizia e anche perché la bici è rimasta incastrata creando alcuni danni. Una volta deciso di fermare il treno, i passeggeri sono stati fatti scendere e imbarcati su un altro treno. Ultimo aggiornamento: Domenica 6 Settembre 2020, 13:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA