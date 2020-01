Investito in bici, Marco muore a 17 anni: stava andando a scuola. «Amava il basket e la musica»

Giovedì 9 Gennaio 2020, 17:58

Ieri mattina un ragazzo di appena 17 anni è stato travolto e ucciso da un’auto mentre era in sella alla sua bici: è successo a Modena e il giovane si chiamava. Marco stava andando in bicicletta alla fermata dell’autobus che lo doveva portare a scuola: frequentava infatti l’istituto agrario Spallanzani di Castelfranco Emilia.Poco lontano da casa sua però, unalo ha investito facendogli fare un volo di alcuni metri: erano le 7 del mattino. L’automobilista, forse per il buio (era praticamente l’alba) non è riuscito ad evitare l’impatto: sottoposto a test su alcol e droga, èIl giovane era molto conosciuto in città: tanti i messaggi sui social per lui, dopo la tragedia, che ha colpito i genitori e la sorella Lucia. Marco frequentava i boyscout ed era grande, inoltre negli ultimi tempi si era spesso dedicato alla musica dandosi alle lezioni di pianoforte. Ma un tragico incidente gli ha impedito di continuare a coltivare i suoi sogni.